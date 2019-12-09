رياضة | تصريح صادم من أنشيلوتي بشأن رحيله

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أكد مدرب نابولي الإيطالي كارلو أنشيلوتي، اليوم الإثنين أن "حقيبة المدرب يجب أن تكون جاهزة دائماً"، وذلك رداً على احتمال أن تؤدي سوء النتائج مؤخراً لإقالته.



وأوضح أنشيلوتي أن أولويته هي انتشال نابولي من أزمة النتائج السلبية التي يمر بها، حيث لم يفز فريقه منذ تسع مباريات، مشيراً إلى أنه غير قلق من احتمال إقالته، وذلك خلال مؤتمر صحافي قبيل مباراة دوري الأبطال أمام جينك، بحثا عن بطاقة التأهل لثمن النهائي.

وقال أنشيلوتي "حقيبة المدرب يجب أن تكون جاهزة دائماً، لا يمكنك إفراغها. أعتقد أن وجودي في وضع هش هو أمر طبيعي على الإطلاق في تلك اللحظة. أنا منزعج وهي تجربة عشتها من قبل في الماضي".

وأضاف "لا أخشى ولا أنزعج من أن يقيلني النادي يوماً ما أو أن أرحل. إذا توافرت ظروف معينة، يجب الاستمرار معا، وإلا، من الصحيح أن ننهي ارتباطنا".