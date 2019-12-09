رياضة | كلوب: طموحين بدرجة جنونية للفوز على سالزبورج وسنقاتل لتحقيق الانتصار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب: طموحين بدرجة جنونية للفوز على سالزبورج وسنقاتل لتحقيق الانتصار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن فريقه سيخوض أفضل مباراة له مباراة له غدًا أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي في إطار مباريات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا

وأضاف كلوب في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد :"أنا لا أتوقع تأهلنا بل اتوقع أن نلعب افضل مباراة لنا، لقد كان لاعبو سالزبرج سعداء جداً جداً بمباراتهم الأخيرة ضد جينك، بينما كان نابولي سعداء لأنهم علموا أن مباراتهم الاخيرة ستكون ضد جينك".

وتابع :"نحن مستعدون لمواجهة سالزبورج، إنهم يريدون الفوز علينا وهذا ممكن ويعجبني كثيراً لكن نحن طموحين بدرجة جنونية، وسنقاتل بكل مالدينا لنفوز وليس لنسيطر على سالزبورج".

وواصل :"الجميع يعلم أنها مباراة نهائية، نحن مستعدين لهذا النهائي وهم بحاجة للفوز علينا لكن نحن هناك ولسنا أبطال أوروبا تقليديين فمازلنا نقاتل وطموحين لتحقيق هذه المناسبة وسنقاتل بحياتنا عليها وبنسبة 100% بكل تحدي نخوضه".

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وأشار :"إنها مهمة صعبة ولكنها مهمة يجب القيام بها. نحن نعرف جدولنا، لعبنا قبل ثلاثة أيام مباراة صعبة للغاية. قبل ستة أيام مباراة صعبة للغاية. (لكن) نحن لا نتوقع تعثرات ولا نقبل التعثرات وكذلك اللاعبون. نحن نطلب أنفسنا أعلى تركيز".

وأوضح :"غداً أهم مباراة بحياتنا لأنها الفرصة الأخيرة،ليس هنالك أي شيء يتعلق بموقفنا بالدوري، يجب التركيز على دوري الابطال والمهم ليس أن تكون رائعاً بل أن تعرف كيف تسير الأمور".

وأردف :"لم ندافع بشكل رائع أمام سالزبرج بالأنفيلد فهم فريق يسجل عدة أهداف من هجمات مرتدة، نعلم مدى نقاط قوتهم جيداً ونأمل أن نحقق هذه النقاط الثلاث المهمة".

وأتم حديثه :"يمكنكم رؤية المباراة الأولى امامهم وكيف كانت قوية جداً، لست بحاجة للشرح للاعبين أنها لن تكون مباراة ودية غداً، نعلم أننا سنواجه خصم قوي وجيد جدًا".