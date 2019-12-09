رياضة | دمنهور يواجه فاركو في مباراة مرتقبة بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يواجه فاركو في مباراة مرتقبة بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق دمنهور مع فريق فاركو في الثانية والنصف من عصر الثلاثاء، على استاد دمنهور ضمن منافسات الجولة الثامنة بدوري القسم الثاني.

وقام الجهاز الفني الجديد لدمنهور بقيادة خالدالقماش بعقد محاضرات خاصة لجميع اللاعبين وطالبهم بالهدوء والتركيز أكثر داخل الملعب وتنفيذ تعليماته داخل المستطيل الاخضر في المباراة الهامة وإستغلال الفرص مبكرا واللعب علي تحقيق الفوز من بداية اللقاء لنيل ثقة الجماهير البحراوية التي تساندهم دائما في كل وقت .

وأشار أحمد النعناغي مدرب عام دمنهور إلى أن المباريات المقبلة بالدوري لا تقبل القسمة علي أثنين ولا يوجد فريق قوي وفريق ضعيف مؤكدا علي لعب جميع اللقاءات بنفس الإهتمام والجدّية من جميع اللاعبين من أجل الاستمرار في المنافسة مبكرا علي حسم بطاقة الصعود إلي دوري الاضواء والشهرة.

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وكان مجلس إدارة نادي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله، قد صرف مكافأة فوز الفريق علي الحمام ووعد لاعبيه بصرف الراتب الشهري المتأخر لهم كحافز لمواصلة الإنتصارات خلال اللقاءات المقبلة ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني.

ويغيب عن الفريق الدمنهوري المدافع زيدان أسماعيل للحصول علي الانذار الثالث في مباراة دكرنس الماضية،ويعود من الأصابة في هذه المباراة ثنائي خط الدفاع أحمد درة وإسلام غلاب

ترتيب المجموعة الثالثة

1-فاركو 15 نقطة

2-غزل المحلة 14 نقطة

3-دمنهور 14 نقطة

4-الرجاء 12 نقطة

5-دكرنس 11 نقطة

6-بلدية المحلة 11 نقطة

7-ابوقير 9 نقاط

8-الاولمبيى 7 نقاط

9-المنصورة 7 نقاط

10-الحمام 7 نقاط

11-بيلا 3 نقاط

12-مالية كفرالزيات نقطتين