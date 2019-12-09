رياضة | تصريح مثير من رئيس برشلونة يعيد جوارديولا إلى الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تصريح مثير من رئيس برشلونة يعيد جوارديولا إلى الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر رئيس نادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو ، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن إمكانية عودة بيب جوارديولا لتدريب البلوجرانا.

تصريح مثير من رئيس برشلونة يعيد جوارديولا إلى الكامب نو

وقال بارتوميو في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإسباني: "بيب جوارديولا هو الذي قرر المغادرة لكن الباب سيكون مفتوحاً دائماً له في برشلونة".

وتابع: "أنطونيو كونتي فائز, عندما لعبوا في الكامب قدموا مباراة رائعة لكن لم يحالفهم الحظ".

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وأضاف: "لا نتوقع الكثير من الحركة في يناير, لدينا فريق متوازن ولسنا بحاجة إلى أي شيء لكننا لا نستطيع أن نخسر أحداً أيضاً".

وعن رغبة البارسا في رحيل عدد من اللاعبين في الشتاء، قال: "لن يحدث هذا في يناير ولكن في نهاية الموسم, لكن في بعض الحالات قد نسمح للاعبين بالرحيل في يناير".

وعن رغبة برشلونة في التعاقد مع نجم إنتر ميلان لاتاورو مارتينيز، أضاف بارتوميو: "سؤال مخادع, الشيء الوحيد الذي يمكنني قوله هو أن إنتر يلعب بشكل جيد وأنه ليس هو الشخص الوحيد الذي أثار إعجابي, ليس من قبيل الصدفة أنهم يتصدرون الدوري الإيطالي".