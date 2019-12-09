رياضة | بشرى سارة لجماهير الهلال قبل انطلاق مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة لجماهير الهلال قبل انطلاق مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، إدارة ناديه بتمديد عقد محترف الزعيم خلال الفترة المقبل.

وكشفت تقارير صحفية أن إدارة نادي الهلال تعتزم تمديد عقد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بطلب من لوشيسكو، قبل مواجهة نادي الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في دور افتتاح ببطولة كأس العالم للأندية.

ويشارك الهلال في ببطولة كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، والتي ستنطلق خلال الفترة من 11 إلى 21 ديسمبر القادم، بعد تويجه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب فريق اوراوا ريد الياباني، بثلاثة أهداف نظيفة، من مجموع مبارتي الذهاب والإياب بالدور النهائي.

ومن المقرر أن يواجه الفائز في مباراة الهلال ضد الترجي، فريق فلامنجو البرازيلي، في المربع الذهبي.