رياضة | هادي خشبة: عملي في بيراميدز لم يغضب جمهور الأهلي "مكنش ينفع أقعد في البيت"

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يشعر هادي خشبة نجم الاهلي الأسبق، أن عمله مع فريق بيراميدز لم يسبب أي فجوة بينه وبين جمهور الأحمر.

هادي خشبة: عملي في بيراميدز لم يغضب جمهور الأهلي "مكنش ينفع أقعد في البيت"

وقال خشبة خلال حواره لبرنامج في الاستاد الذي يقدمه الاعلامي كريم خطاب عبر اذاعة نجوم اف ام: "لم أشعر بغضب من قبل جمهور الاهلي بسبب عملي داخل بيراميدز خاصة وانني كنت متواجد من الاساس مع فريق الاسيوطي واستمريت في العمل عندما وجدت رغبة المسئولين في ذلك".

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وتابع : "تعلمت داخل الاهلي الفصل بين العمل "التنفيذي" وعمل "الادارة"، وكان عملي في بيراميدز تنفيذي بعيدا عن اي صراعات، ولم اتدخل في اي ازمات".

وأكمل : "كنت أهتم بعملي دون الإساءة لاحد، "مكنش ينفع أقعد في البيت" خاصة انني ابتعدت عن الاهلي لاكثر من اربعة اعوام".

وأتم كلماته : "لذلك استمريت في العمل مع بيراميدز وكنت أشعر أن الأزمة سوف تنتهي في يوم من الأيام".