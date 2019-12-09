رياضة | التفاصيل الكاملة لقرار استبعاد روسيا من المسابقات الرياضية الدولية من "الألف إلى الياء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التفاصيل الكاملة لقرار استبعاد روسيا من المسابقات الرياضية الدولية من "الألف إلى الياء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" اليوم الاثنين، إيقاف روسيا لمدة أربعة أعوام عن المشاركة في المسابقات الرياضية الدولية بما فيها الألعاب الأولمبية وذلك على خلفية التلاعب ببيانات فحوص منشطات، في قرار جاء بمثابة صدمة قوية على الرياضيين والشعب والجماهير الروسية وكل القائمين على الرياضة في البلاد.

تفاصيل قرار "وادا" باستبعاد روسيا من المسابقات الرياضية الدولية:

اللجنة التنفيذية للوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" اتخذت قرارًا اليوم بإجماع أعضائها وبناءًا على توصية من لجنة مراجعة الامتثال التابعة لـ"وادا"، إيقاف "روسيا" لمدة 4 سنوات قادمة عن المشاركة في كافة البطولات والنشاطات الرياضية الدولية، كما أقرت حظر رفع العلم الروسي أو عزف النشيد الوطني خلال الألعاب الأولمبية والمسابقات الدولية خلال فترة الإيقاف.

أول تحرك رسمي من روسيا تجاه عقوبة الإيقاف 4 سنوات:

أعلنت سفيتلانا جوروفا النائب في مجلس الدوما الروسي في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، أن بلادها تنوي الطعن ضد قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بعد إيقافها لمدة 4 سنوات وذلك أمام المحكمة الرياضية الدولية، حيث يحق لروسيا الطعن في القرار خلال 21 يومًا أمام "كاس" وذلك بواسطة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" أو اللجنة الاولمبية الروسية.

اجتماع في الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات للرد علي عقوبات "وادا":

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قررت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات "روسادا" عقد اجتماعا عاجلا يوم 19 ديسمبر الجاري، لمناقشة الإجراء التي ستتخذه الوكالة للرد بشكل رسمي على عقوبات الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا"، وينتظر أن تطعن روسيا ضد قرار الإيقاف لمدة 4 سنوات.

بطولات كبري تغيب عنها روسيا بعد قرار الإيقاف الدولي:

روسيا ستغيب عن عدة بطولات ومسابقات رياضية دولية بعد قرار الإيقاف لمدة 4 سنوات، وأبرز هذه البطولات، دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وكذلك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر، بالإضافة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية (بكين 2022)، كما ستغيب روسيا عن دورة الألعاب البارالمبية خلال السنوات القادمة، بالإضافة للبطولات الدولية في مختلف الألعاب الأخرى.

موقف روسيا من استضافة يورو 2020 ونهائي دوري الأبطال:

بعد إعلان قرار الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات "وادا" بإيقاف روسيا 4 سنوات، ترددت بعض الأسئلة حول موقف روسيا من استضافة بطولات كرة القدم في الفترة القادمة، وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" قد اختار مدينة "سان بطرسبرج" لاستضافة بعض مباريات الـ"يورو" ونهائي التشامبيونز ليج في وقت سابق

وذكرت تقارير صحفية أن قرار الإيقاف لا يمنع روسيا من استضافة مباريات "يورو 2020" ونهائي دوري الأبطال الأوروبي 2021، وستكون مدينة "سانت بطرسبرج" الروسية مستعدة لاستقبال الحدثين الرياضيين، وذلك لأن البطولتين من تنظيم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" وهو ليس منظمة متعددة الرياضات ولا يخضع للعقوبة الموقعة علي روسيا من جانب الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.