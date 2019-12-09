رياضة | سر غياب "حمد الله" عن تدريبات النصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر غياب "حمد الله" عن تدريبات النصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف عبد الرازق حمد الله، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر سبب غيابه عن التدريبات الجماعية للفريق.

وكانت تقارير صحفية قد زعمت أن حمد الله لا يشارك في تدريبات الفريق بسبب تعرض والدته إلى وعكة صحية مفاجأة.

ونفى حمد الله، الأنباء التي ترددت بشأن تعرض والدته إلى وعكة صحية.

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وأوضح أنه لم يشارك في مران النصر، مساء اليوم الإثنين، لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة به.

يذكر أن حمد الله انضم إلى صفوف النصر منذ الموسم الرياضي الماضي، شارك في 44 مباراة، سجل خلالها 56 هدفًا، وصنع 11 آخرين.

كما توج حمد الله بلقب هداف دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين العام الماضي، برصيد 34 هدف في الموسم الماضي، فيما يتواجد في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الموسم الحالي برصيد 7 أهداف، خلف البرازيلي كارلوس إدواردو، مهاجم الهلال، المتصدر بفارق هدف واحد

ومن المقرر أن يواجه النصر فريق التعاون، مساء يوم الجمعة القادمة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.