رياضة | التشكيل الرسمي لأرسنال أمام وست هام.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد وست هام رابط مجاني الآن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي لأرسنال أمام وست هام.. مشاهدة مباراة أرسنال ضد وست هام رابط مجاني الآن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن فريدريك ليونبرج المدير الفني لفريق أرسنال عن التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق وست هام يونايتد في ديربي لندن خلال المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاءت التشكيلة الأساسية كالتالي :-

حراسة المرمى : لينو.

خط الدفاع : بيلرين - تشامبرز - سوكراتيس - تيرني.

خط الوسط : توريرا - تشاكا - مسعود اوزيل - نيكولاس بيبي.

خط الهجوم : مارتينيلي - ايميريك اوباميانج.

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وتلقى فريق أرسنال هزيمة مفاجأة من فريق برايتون بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد في لندن ضمن منافسات الجولة الماضية، بينما خسر فريق وست هام يونايتد بنتيجة هدفين مقابل لا شيء من فريق ولفرهامبتون على ملعب الأخير.

موعد مباراة أرسنال ضد وست هام :-

وسوف تقام المباراة بين فريق أرسنال وفريق وست هام يونايتد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساء اليوم الاثنين بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي :-

ويحتل فريق أرسنال في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 19 نقطة، بينما يحل فريق وست هام يونايتد في المركز السادس عشر برصيد 16 نقطة.

يذكر أن فريق أرسنال كان قد أعلن في الأسابيع الماضية عن رحيل مدربه الإسباني يوناي إيمري بعد الهزيمة من فريق اينتراخت فرانكفورت الألماني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في منافسات بطولة الدوري الأوروبي.