رياضة | بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس.. بيان رسمي من الزمالك بشأن الجماهير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس.. بيان رسمي من الزمالك بشأن الجماهير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام مجلس إدارة نادي الزمالك بإصدار بيان رسمي لتوعية الجماهير فيما يتعلق بحضور المباريات خلال الفترة المقبلة.

بعد غيابه عن مباراة أول أغسطس.. بيان رسمي من الزمالك بشأن الجماهير

وقال النادي في بيان رسمي "يناشد مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور، جماهير النادي بالتسجيل عبر موقع تذكرتي لاستخراج بطاقة دخول المدرجات الخاصة بكل فرد من الجماهير".

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وتابع "يؤكد مجلس إدارة الزمالك على ضرورة استخراج بطاقة دخول الملاعب خاصة أنه لن يتم تسليم أي تذاكر لأي فرد لا يحملها، والحصول عليها ضروري حتى تتمكن الجماهير من حضور المباريات الجماهيرية للفريق في الفترة المقبلة".

ويستعد الفريق لملاقاة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتغلب الزمالك على أول أغسطس الأنجولي بهدفين دون رد ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وشهدت مباراة الزمالك أمام أول أغسطس مشكلة فيما يتعلق بغياب الجماهير بسبب عدم التسجيل عبر تذكرتي وهو ما تسبب في حيرة شديدة.