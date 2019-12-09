رياضة | لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو وسبب رحيله (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو وسبب رحيله (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن موقف لاعبي الفريق بعد مباراة مازيمبي الكونغولي هو السبب الرئيسي في رحيل الصربي ميتشو المدير الفني السابق للفريق. وكان لاعبو الزمالك قد أعلنوا دعمهم الكامل لميتشو في تغريدات جماعية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وتابع مرتضى في تصريحات عبر فيديو على قناته الرسمية على يوتيوب ، "ما فعله لاعبو الزمالك خطأ وبذلك يكونوا هم المتحكمين ولا يصح أن يتدخل لاعبي الفريق في اختيار المدربين". Advertisements

وأكمل "ميتشو لا يعاني من أي مرض واللاعبين فهموا كلامه بشكل خاطىء".

وشدد على أنه لم يتدخل في عمل ميتشو من الأساس طوال فترة تواجده مع الفريق، وما طلبه منه هو توظيف اللاعبين في مركزهم فقط.

وعلى الجانب الآخر، وجه ميتشو الشكر لإدارة الزمالك على الفترة التي قضاها داخل النادي، مشيرًا إلى أنه يعتز بشدة على تجربته مع القلعة البيضاء واستفاد منها كثيرًا، موضحًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع جماهير نادي الزمالك.

لأول مرة.. مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو وسبب رحيله (فيديو)