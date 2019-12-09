رياضة | نابولي يحدد بديل أنشيلوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نابولي يحدد بديل أنشيلوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الرحيل عن تدريب نادي نابولي خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية في إيطاليا.

واستقرت إدارة نابولي على إقالة المدرب الإيطالي من منصبه عقب مباراة الغد أمام جينك البلجيكي.

ويواجه نابولي نظيره جينك البلجيكي مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

Advertisements

وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بإن إدارة نابولي توصلت لاتفاق مع جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق لتولي تدريب نابولي.

وأضافت الشبكة بأن إدارة نابولي اتفقت بالفعل مع جاتوزو لتدريب الفريق حيث سيوقع على عقد لمدة موسم.

وتراجعت نتائج نابولي هذا الموسم في الدوري الإيطالي حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد ٢١ نقطة بفارق ١٧ نقطة كاملة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.