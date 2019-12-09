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رياضة | نابولي يحدد بديل أنشيلوتي

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اقترب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من الرحيل عن تدريب نادي نابولي خلال الساعات القليلة المقبلة، بحسب ما كشفته تقارير إعلامية في إيطاليا.

واستقرت إدارة نابولي على إقالة المدرب الإيطالي من منصبه عقب مباراة الغد أمام جينك البلجيكي.

ويواجه نابولي نظيره جينك البلجيكي مساء غد الثلاثاء في إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات لبطولة .

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وأفادت شبكة "سكاي سبورتس" الإيطالية بإن إدارة نابولي توصلت لاتفاق مع جينارو جاتوزو مدرب ميلان السابق لتولي تدريب نابولي.

وأضافت الشبكة بأن إدارة نابولي اتفقت بالفعل مع جاتوزو لتدريب الفريق حيث سيوقع على عقد لمدة موسم.

وتراجعت نتائج نابولي هذا الموسم في حيث يحتل الفريق المركز السابع برصيد ٢١ نقطة بفارق ١٧ نقطة كاملة عن إنتر ميلان صاحب الصدارة.

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