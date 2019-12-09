اونلاين | «يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة ارسنال ووست هام يونايتد بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش ارسنال S

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أرسنال المركز الحادي عشر برصيد في جدول ترتيب الدوري الانجليزي متعادلاً في النقاط مع وصيفه برايتون بفارق الاهداف ، بينما يحتل وست هام المكز السادس عشر برصيد 16 نقطة متعادلاً مع نظيره برنموث التي يحتل المركز الخامس عشر في النقاط .

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وخاض أرسنال 15 مباراة حتي الأن في الدوري الانجليزي فاز في 4 منهم و تعادا في سبعة وخسر في اربعة ، بينما لعب نظيره وست هام يونايتد ايضا 15 لقاء استطاع الفوز في اربعه منهم وتعادل في 4 مواجهات وخسر في 7 .

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