اونلاين | كول كورة Arsenal WEEK مشاهدة مباراة ارسنال ووست هام بث مباشر رابط يوتيوب YALLA SHOOT كورة اون لاين رابط ماتش ارسنال (Ars

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خدمة مميزة لمتابعيها، نقدم لكم البث المباشر لمباراة ديربي لندن بين فريقي وستهام يونايتد وارسنال ضمن منافسات الجولة للدوري الانجليزي الممتاز.

تنتطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً علي ملعب ستاد لندن الأولمبي ، معقل وستهام، وينقل اللقاء بشكل حصري عبر قناة beIN Sports HD 2 بصوت المعلق الرياضي حفيظ دراجي.

ويعاني أرسنال من سلسلة نتائج سلبية تعصف بالفريق من بداية الموسم الجاري، حيث يقبع في المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 19 نقطة،