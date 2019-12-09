شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة في تشكيل أرسنال أمام ويستهام والان مع التفاصيل

الإثنين 9 ديسمبر 2019 يحل أرسنال ضيفا ثقيلا علي ويستهام يونايتد في الأسبوع السادس عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الأنجليزي الممتاز "البريمرليج" .

وأعلن الجانرز عن تشكيل المباراة والتي جاء كالتالي :. حراسة المرمي : لينو خط الدفاع : تشامبيرس- سوقراتيز-تيرني-بيلرين خط الوسط : أوزيل _توريرا_شاكا_مارتنيلي-بيبي Advertisements خط الهجوم : أوباميانج ويدخل ويستهام بالتشكيل التالي :. حراسة المرمي : مارتن خط الدفاع : أوجبونا-بالبوينا-كريسويل-فريدريكس خط الوسط : نوبل-رايس-سنوجراس-فورنالس خط الهجوم :أندرسون - أنطونيو

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