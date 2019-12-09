شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يشكو حمدى النقاز لـ«فيفا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أرسل مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور شكوى رسمية الثلاثاء إلى اتحاد الكرة ضد حمدى النقاز لاعب الفريق اتهمه فيها بالهروب من النادى وعدم الالتزام بعقده الرسمى مع الزمالك، على أن يقوم اتحاد الكرة بإرسالها إلى الاتحاد الدولى «فيفا» لضمان حق النادى.

وأكد مرتضى منصور، رئيس النادى، أنه يجهز مفاجأة مدوية للنقاز وأنه سيدفع ثمن هروبه باهظا، مؤكدا أن النادى جهز ملفا كاملا بكل الأوراق والمستندات التى تؤكد حق النادى، بالإضافة لكل الأوراق والمستندات وعقده الموثق الذى يثبت حصوله على كافه مستحقاته قبل هروبه، بالإضافة لحصوله على قسط مقدم مستحق فى يناير المقبل.

ويدخل الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك اليوم معسكرا مغلقا، استعدادًا لمواجهة بيراميدز، بعد غد الخميس، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدورى الممتاز، حيث عقد الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، اجتماعا مع الجهاز الفنى بالكامل سامى الشيشينى وأمير عبدالعزيز معاونيه، وعمرو عبدالسلام، مدرب حراس المرمى، وأنطونيو، مدرب الأحمال، بعد مران الأمس، من أجل الحديث فيما يخص الاستعدادات الفنية للمباراة المرتقبة، وتوضيح المطلوب من معاونيه فى الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، حصل الثلاثى محمود عبدالرازق «شيكابالا» ومحمود علاء وعبدالله جمعة على راحة من التدريبات الجماعية أمس، حيث فضل الجهاز الفنى منح اللاعبين راحة من أجل إعدادهم بالشكل المثالى لاستعدادات الفريق لمباراة بيراميدز.

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وبدأ كارتيرون فى تطبيق طريقة اللعب التى سيخوض بها مباراة بيراميدز، وذلك بعد التقرير الذى أعده له سامى الشيشينى المدرب العام بعد حضوره مواجهة بيراميدز الماضية أمام بطل موريتانيا فى الجولة الثانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية والتى حقق فيها بيراميدز الفوز بستة أهداف دون رد. وحرص المدير الفنى الفرنسى على علاج مشكلة الفرص المهدرة فى التدريبات الأخيرة استعدادًا لمواجهة بيراميدز يوم الخميس المقبل ضمن منافسات بطولة الدورى، بسبب المشكلة التى ظهرت فى مباراة أول أغسطس الأنجولى الماضية بدورى أبطال إفريقيا وعدم استغلال الفرص أمام مرمى المنافس.

وخصص المدرب فقرة خاصة بعد نهاية المران للمهاجمين والتركيز على كيفية التصرف أمام المرمى، بالإضافة إلى التركيز على الكرات العرضية من الجانبين بسبب استغلال مصطفى محمد فى ضربات الرأس، وظهرت تعليمات لحازم إمام بعدم الاستعجال وضرورة الدقة فى الكرات العرضية حتى يستفيد منها بالشكل الأمثل.

وحرص كارتيرون على عقد جلسة مع لاعبى الفريق وطالبهم بإغلاق ملف مباراة أول اغسطس بالبطولة الإفريقية والتركيز فيما هو قادم للفريق، خاصة أن أمامهم مواجهة مهمة أمام بيراميدز ويجب الفوز بها.

وأعرب كارتيرون عن ثقته فى لاعبى الفريق وقدرتهم على الحفاظ على الحالة الطيبة التى ظهروا عليها واستمرار الانتصارات الفترة القادمة.

فى سياق آخر، تسلم محمود فتح الله، مدافع الفريق الأسبق، 50% من مستحقاته المتأخرة لدى النادى، بعد الاتفاق الودى الذى تم بينه وبين إدارة الزمالك على حل أزمة مستحقاته المتأخرة بشكل ودى وجدولة مستحقاته مع النادى بدلا من الحصول على مستحقاته دفعة واحدة، وتم توقيع اتفاق بينه وبين النادى داخل اتحاد الكرة، فى حضور أحمد عبدالله، عضو اللجنة الخماسية، ووليد العطار، المدير التنفيذى للجبلاية، وشريف إسلام، مدير التسويق بالزمالك.