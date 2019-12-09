شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينفي استبعاد محمد عيد من الجهاز الطبي للفريق الأول والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤكد نادي الزمالك أنه لا صحة على الاطلاق حول وجود استبعاد للدكتور محمد عيد من الجهاز الطبي للفريق الأول خلال الساعات الماضية وأنه مستمر في عمله بشكل طبيعي مع الفريق وكان متواجدا في المران الصباحي.
وجاء تأكيد النادي الأبيض للرد على الشائعات التي طالت د. محمد عيد من خلال أحد المواقع والجريدة الصفراء التي تواصل بث سمومها ومحاولة هز استقرار الفريق الأول من خلال اختلاق قصص ليس لها أساس من الصحة، مؤكدا النادي الأبيض على اعتزازه بجميع وسائل الإعلام المحايدة دون أي إثارة أو تحريف أو اختلاق أزمات تسىء للنادي الأبيض وأفراد منظومته.
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