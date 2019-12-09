شكرا لقرائتكم عمر جمال عن صالح جمعة: فى الشارع أحرف منه والكورة مش مهارة بس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد عمر جمال لاعب الإسماعيلى السابق، أن صالح جمعة صانع ألعاب الأهلى يفتقد لما هو أهم من المهارة فى عالم كرة القدم، وهو سبب غيابه عن المشهد الكروى وخروجه من الحسابات الفنية.
وكشف لاعب الإسماعيلى السابق لـ"الخليج 365": المهارة ليست كل شىء فى كرة القدم، أحمد فتحى أكبر مثال، الشارع يضم مهارات أكبر من اللاعبين المتواجدين حالياً فى أكبر الأندية.
وعن رأيه فى مدرب الأهلى فايلر، قال: لم أتابع مباريات كثيرة ولكن هناك أمرين فقط أكدوا لى أنه مدرب جيد، وهما مستوى رمضان صبحى والشحات، توقعنا مع قدوم حسين الشحات للأهلى "إنه هيكسر الدنيا لكن مستواه كان وحش أوى" وتطور كثيراً مع فايلر، أما رمضان نضج جداً وتطور أداؤه خاصة فى الناحية البدنية وزيادة السرعات.
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