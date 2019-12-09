الحكم الدولي كوفي كودجا يزور طاقم التحكيم المصري

جدة - عمرو شويل حرص الحكم الدولي البنيني السابق كوفي كودجا مستشار رئيس جمهورية بنين للشئون الرياضة حاليا بزيارة طاقم التحكيم المصري بقيادة الدولى إبراهيم نورالدين وأحمد توفيق طلب وهانى عبدالفتاح وأحمد الغندور بفندق الإقامة بعد نهاية المباراة .

وقام كودجا بتهنئة طاقم التحكيم على أداءهم وحياديتهم في مباراة ايسي البنيني وموتيمبا الكونغولي في الكونفدرالية الأفريقية الذى انتهت بفوز الفريق الكونغولي على صاحب الأرض والجمهور بهدفين مقابل لاشىء .

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ويمر إبراهيم نور الدين بأفضل فتراته فى التحكيم المصرى خلال الموسم الحالى ، بعدما حصل على أفضل حكم خلال أسبوعين من الأسابيع الستة .