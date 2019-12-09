شكرا لقرائتكم رئيس إنبى يكشف حقيقة جلسة القيعى بشأن انتقال أسامة جلال للأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف زكريا السيد رئيس نادى إنبى، حقيقة جلسته مع عدلى القيعى مستشار التعاقدات بالنادى الأهلى، بشأن التفاوض حول ضم أسامة جلال مدافع الفريق البترولى والمنتخب الأولمبى إلى القلعة الحمراء فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم.

وقال رئيس نادى إنبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "تلقيت اليوم استفسارات كثيرة حول وجود جلسة مع عدلى القيعى بشأن مسألة انتقال أسامة جلال إلى الأهلى وهذا لم يحدث وفى الوقت الحالى نحتاج إلى جهود اللاعب ولم نبحث التفريط فيه أو في أي لاعب بالفريق، خاصة أن الفريق فى حاجة إلى جميع لاعبيه خلال الموسم الحالى".

تابع رئيس نادى إنبى إن كل الأمور التى تخص صفقات الفريق سيقوم بحسمها خلال الفترة القادمة مع حلمى طولان المدير الفنى للفريق مع التشديد إنه حتى الآن لم يصله عرض رسمى من الأهلى بشأن طلب مدافع الفريق، وإن الأمر كان فى مطلع الموسم فقط.

يذكر أن أسامة جلال على رأس دائرة اهتمامات الأهلى لضمه خاصة بعدما تألق اللاعب بصورة ملفتة للنظر مع المنتخب الأولمبى فى كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة التى شهدت فوز المنتخب الوطنى باللقب عقب الفوز فى النهائى على منتخب كوت ديفوار الأولمبى، بهدفين مقابل هدف، بعدما امتدت المباراة لشوطين إضافيين عقب انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منتخب، ليُستكمل المنتخب الأولمبى الإنجاز بالتتويج باللقب بعد ضمان التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.