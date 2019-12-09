شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبا فى قائمة فاركو استعدادا لموقعة دمنهور بالقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الدكتور أحمد عاشور المدير الفني لفاركو 20 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة دمنهور على ملعب الأخير غدًا فى الجولة الثامنة لـ المجموعة الثالثة بدورى القسم الثانى. وضمت القائمة كلا من "أحمد خطاب - محمد مصطفي - سليم عبد الخالق - حسن جمعة - جابر كامل - ناصر البوهي - أحمد سعيد - رفعت مفتاح - أحمد حسين - كريم حسن - علي بهيج - أحمد البحراوي - يحيي زايد - ادريسا كويتيه - أحمد العزب - إسلام عبد الغني - أحمد ناصف - عماد علاء -عبد الله النادي - محمود سمير". Advertisements ويحتل فاركو قمة المجموعة الثالثة برصيد 15 نقطة من 7 مباريات خاضها الفريق بالدورى فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 3 ولم يخسر فى أى مباراة.

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