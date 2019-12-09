سوبر كورة.. كواليس مفاوضات الزمالك مع محمود فتح الله لمنصب مدير الكرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عرض مسئولو الزمالك، على محمود فتح الله مدافع الفريق والمنتخب السابق، تولى منصب مدير الكرة بالنادى الأبيض ضمن الجهاز الحالى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، الذى تولى المهمة الفنية خلفاً للصربى ميتشو، حيث نجح المدرب الفرنسى فى قيادة الفريق الأبيض لتحقيق الانتصار فى مباراتى الشرقية بدور الـ32 من منافسات كأس مصر وكذلك مباراة أول أغسطس الأنجولى فى الجولة الثانية من دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا، بنتيجتى 3 / 1 و2 / 0 على الترتيب.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى طلبوا من مسئولى نادى الزمالك، سرعة سداد المستحقات المتأخرة لمحمود فتح الله وإخطار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بسداد المديونيات، خوفًا من سحب رخصة الأندية المحترفين، وبالتالى استبعاد الزمالك من دورى أبطال أفريقيا لمخالفة النادى أحد شروط الاندية المحترفة، وهو ما حدث بحل الأزمة وتسوية المستحقات بصورة ودية.

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