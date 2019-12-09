شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو سيراميكا كليوباترا يدعمون طارق سامى على طريقتهم الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، على دعم زميلهم المصاب طارق سامي، في مباراة كوكا كولا، التي أقيمت في الثانية مساء اليوم، على ملعب كلية الشرطة بالعباسية، في الجولة السابعة من مسابقة دوري الدرجة الثانية.

ويعاني المدافع طارق سامي من إصابة قوية في القدم، أجرى على أثرها عملية جراحية، وحصل على راحة سلبية في هذه الفترة، قبل البدء في عملية التأهيل والعلاج الطبيعي.

وقبل انطلاق المباراة أثناء التقاط الصورة التذكارية، أصر اللاعبون على تواجد القميص رقم 5 الذي يرتديه زميلهم المدافع طارق سامي، للإعلان عن كامل دعمهم له، وتمنياتهم القلبية بالشفاء العاجل.

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وبعد أن أحرز شادي حسين الهدف الأول، حرص كل اللاعبين على إظهار القميص رقم 5، سواء الأساسيين أو الاحتياطيين، في إشارة ولفتة طيبة من اللاعبين تجاه زميلهم المصاب.











