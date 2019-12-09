شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فنية للاعبى دجلة قبل الصدام مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد اليونانى تاكيس جونيس المدير الفنى لوادى دجلة، محاضرة فنية مع لاعبى فريقه، استعدادًا لمواجهة الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم الأربعاء المقبل، على استاد السلام فى إطار منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

وحرص تاكيس جونيس على استعراض بعض المباريات المسجلة للأهلى، من أجل كشف نقاط القوة والضعف بصفوف المارد الأحمر، والعمل على إيقاف عناصر القوة مع استغلال نقاط الضعف لتحقيق نتيجة إيجابية.

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يملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعها من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضًا، ويدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حققها من 6 مباريات خاضها.