شكرا لقرائتكم خبر عن غريب يصدر فرمانا لجهازه بعدم الحديث عن الثلاثى المرشح للأولمبياد.. ويستثنى صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي عن أن الحديث عن انضمام أي من الثلاثى الكبار لصفوف المنتخب فى الأولمبياد سابق لأوانه، خاصة أنه متبقى على البطولة 7 أشهر.

حقق منتخب مصر الأولمبى بقيادة غريب إنجازًا بالتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضى، بمشاركة 8 منتخبات هى مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والكاميرون وغانا ومالى ونيجيريا وزامبيا.

تابع غريب لـ"الخليج 365" اللاعب الوحيد المصرح بالحديث عن انضمامه للتواجد معنا بالأوليمبياد هو محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي وأفضل ثالث وخامس لاعب فى العالم لعاميين متتاليين.

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تمنح لوائح الاتحاد الدولى -فيفا- المنتخبات المتأهلة للأولمبياد بضم 3 لاعبين فوق السن أما باقي اللاعبين فيشترط ألا تزيد أعمارهم عن 23 سنة.

أصدر شوقى غريب تعليمات لجهازه الفني بعدم الحديث عن اللاعبين الثلاثة المرشحين للانضمام للمنتخب الأولمبى فى الأولمبياد، وانتظار ما ستسفر عنه الأحداث قبل إعلانه القائمة النهائية للأوليمبياد التى تنطلق نهاية شهر يوليو من العام المقبل.