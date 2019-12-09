ريال مدريد يحضر أمام بروج بالابطال دون راموس

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الإثنين 9 ديسمبر 2019 راموس أعلن الجهاز الفني لفريق ريال مدريد الإسباني بقيادة "زين الدين زيدان" عن قائمة الفريق المشاركة أمام كلوب بروج بدوري مجموعات أبطال أوروبا، حيث المباراة المقرر إقامتها مساء الأربعاء. على ملعب "يام بريدل".

وجاء بالقائمة غيابات عديدة بمقدمتها الثنائي سيرجيو راموس وتونسي كروس، مع عودة جاريث بيل والمدافع ناتشو، الذي غاب كثيرا للإصابة. على صعيد آخر يعمل كلا من، مارسيلو ولوكاس فاسكيز إضافة لإدين هازارد وخاميس رودريجز للإصابة، فيما يغيب ماريانو دياز لأسباب فنية. Advertisements وبالتالي تكون قائمة التسعة عشر لاعبا بقائمة مباراة الاربعاء على الشكل التالي: حراسة المرمى: اريولا، كورتوا، التوبي. خط الدفاع: داني كارفخال، فاران، فيرلاند ميندي، ناتشو فرنانديز، أودريوزولا، ميلتاو. خط الوسط: كاسميرو، مورديتش، جاريث بيل، إيسكو، فالفيردي. خط الهجوم: رودريجو جوس، كريم بنزيما فينسيزس جونيور، إبراهيم دياز، لوكاس يوفتتش. جد بالذكر أن ريال مدريد يحتل وصافة المجموعة الأولى خلف المتصدر باريس سان جيرمان برصيد ٨ نقاط، فيما يقبع بروج بالمرتبة الثالثة ٣ نقاط.

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