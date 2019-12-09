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شكرا لقرائتكم خبر عن قائد أرسنال السابق يتقبل مشاعر أنصار وأوباميانج الأفضل والان مع التفاصيل
الإثنين 9 ديسمبر 2019
وأوباميانج
رحل المدافع الفرنسي المخضرم "كوسليني" عن صفوف أرسنال العام الماضي، إلى صفوف بوردو، حيث لم يكن لقائد الجانرز السابق نصيب في التواجد أكثر من ذلك مع تقدمه بالعمر وهبوط أدائه.
ووفقا لصحيفة ميترو "اللندنية" التي نقلت التالي عن لسان الفرنسي:
وقال "كوسليني" ، أنه تقبل عدم تفهم الجمهور لرحيله بتلك الطريقة عن صفوف أرسنال وانه لم يكن سعيد بنهاية الأوقات، مظرا لعدم تقديره ماديا او حتى التجديد لوقت أطول.
وأضاف: أنه كان يحب الرحيل لخوض تحدي جديد لأكون أنا وعائلتي بالوطن، الذي ابتعدت عنه كثيرا.
وأوضح: أن المدفعجية ادائهم هذا الموسم سلبي للغاية ولم يكن يهم بالخسارة من برايتون هدفين خلال الجولة الماضية والاستمرار بتسعة عشرة نقطة بالمرتبة العاشرة.
واختمم: أنههم حسنا فعلوا باختيار أوباميانج ليكون قائد الفريق، متمنيا لهم بالسعادة ومرور تلك الفترة الصعبة على خير.
جد بالذكر أن ارسنال لديه مهمة صعبة اليوك الاثنين بالبريميرليج خلال مباراته الجولة السادسة عشر أمام وستهام يونايتد، على أمل الخروج للنقطة ٢٢.
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