تعرف علي تصريحات لامبارد قبل مواجهة ليل المصيرية 

الإثنين 9 ديسمبر 2019

يقدم المدرب الأنجليزي الشاب "فرانك لامبارد" موسم رائع مع الفريق اللندني تشيلسي ، بعد توليه تدريب الفريق خلافة للإيطالي ماوريسيو ساري والذي أخفق في قيادة البلوز .

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ويستضيف تشيلسي نظيره ليل الفرنسي غدًا الثلاثاء فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال لامبارد عن مباراة الغد ؛ إنها مواجهة حاسمة للاعبين. لقد كنت محظوظًا لأنني استمتع بتلك اللحظات الكبيرة مع النادي. أحب هذه المواجهات التي تكون كخروج المغلوب، سنكون في أفضل حالاتنا".

وتحدث عن سوق الأنتقالات ؛ عليك أن تكون حذرًا مع ذلك، كنادي يجب أن يكون هناك توازن. لدينا فريق قوي، لكن هل يمكننا تقويته؟ أنت تتعلم وتنظر ماذا تحتاج ولكني بصف اللاعبين. لم يتغير تفكيري".