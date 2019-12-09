شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعرض «مارسيلو» و«صالح» على إنبى لضم أسامة جلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يكثف مسؤولو النادى الأهلى مفاوضاتهم مع نادى إنبى، خلال الساعات المقبلة، من أجل إنهاء التعاقد مع أسامة جلال، مدافع الفريق البترولى، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وذلك بناء على طلب من السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى تمسك بالتعاقد مع مدافع بمواصفات خاصة، على رأسها قدرته على بناء الهجمات من الخلف للأمام، وفقاً لطريقة اللعب التى ينوى المدرب السويسرى الاعتماد عليها خلال المرحلة المقبلة، وجاء أسامة جلال على رأس المدافعين الذين يجيدون تنفيذ فكر المدير الفنى للأهلى، فضلاً عن تألقه فى بطولة كأس الأمم الإفريقية للشباب، والتى أقيمت فى مصر، وتوج بها الفراعنة الصغار، وكان أحد الأعمدة الأساسية التى اعتمد عليها شوقى غريب، المدير الفنى، وعلمت «المصرى اليوم» أن مسؤولى القلعة الحمراء رصدوا 5 ملايين جنيه لضم اللاعب، بالإضافة للحصول على خدمات الثنائى حسين السيد «مارسيلو» وصالح جمعة على سبيل الإعارة، بينما تحفظ رينيه فايلر على انتقال عمار حمدى لإنبى، وأكد احتياجه للاعب، وذلك بعدما طلب حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، ضم عمار حمدى للفريق البترولى على هامش انتقال أسامة جلال للأهلى، ومن المنتظر أن تدخل المفاوضات فى مرحلة الحسم خلال الأيام المقبلة.

من جهة أخرى، يدخل الفريق الكروى معسكراً مغلقاً، اليوم «الثلاثاء»، استعداداً لمواجهة وادى دجلة، المقرر لها غداً «الأربعاء»، فى إطار مباريات بطولة الدورى الممتاز، وذلك بعدما أستأنف الفريق تدريباته عقب انتهاء الراحة السلبية التى منحها الجهاز الفنى للاعبين بعد الفوز على الهلال السودانى فى البطولة الإفريقية.

Advertisements

كما تعافى أحمد فتحى من الإصابة فى كدمة فى الوجه، والتى تعرض لها خلال مران الفريق الصباحى بالأمس، بعد اشتراكه مع أحد زملائه، وتعرض أحمد فتحى لكدمة شديدة فى الوجه، بعد احتكاكه بأحد زملائه فى كرة مشتركة، إلا أن اللاعب «الجوكر» أصر على استكمال المران بعد تلقيه العلاج من قبل خالد محمود، طبيب الفريق، وبذلك أصبح اللاعب جاهزاً للمشاركة مع الفريق أمام وادى دجلة. فيما انتظم صالح جمعة فى مران الفريق، على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعافيه من الإصابة فى العضلة الضامة منعته من التواجد فى التدريبات الجماعية.

كما عقد رينيه فايلر جلسة فنية مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة المقبلة، التى تشهد خوض مباراة وادى دجلة، غدا الأربعاء، فى الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع السابع بمسابقة الدورى الممتاز، وطالب اللاعب بالصبر، مؤكداً أن الفرصة ستأتيه فى الوقت المناسب، وأن خروجه من تشكيل الفريق فى مباراة أمام الهلال السودانى كانت وجهة نظر فنية فقط. كما قاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، تدريبات قوية لرباعى حراسة المرمى بالفريق، صباح أمس الاثنين، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهد المران مشاركة الرباعى شريف إكرامى ومحمد الشناوى ومصطفى شوبير وحمزة علاء. بينما عقد رينيه فايلر جلسة فنية مع جهازه المعاون، شهدت الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة وادى دجلة، كما شهدت الجلسة الحديث عن بعض الوحدات التدريبية التى يخضع لها اللاعبون فى مران أمس وتجهيزات المرحلة المقبلة التى تشهد العديد من الارتباطات المهمة على الصعيدين المحلى والقارى.