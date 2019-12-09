مورينهو يستهدف نجمه المفضل في مانشستر يونايتد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

ذكرت صحيفة "لا ديرنيير"البلجيكية أن مروان فيلايني هدف مورينيو الأول فى يناير، لتدعيم توتنهام، خاصة أنه على قناعه تامة بإمكانيات اللاعب الفنية بوسط الملعب.



ويلعب فيلايني حاليًا مع شاندونج لونينج فى الدورى الصينى الممتاز، وسجل اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا 7 أهداف و4 تمريرات حاسمة فى 22 مباراة بالدوري الصيني مع السيبرز.

جدير بالذكر أن مروان فيلايني كان دائماً ما ينال إشادة البرتغالى جوزيه مورينيو مدرب توتنهام الحالى، حينما كانا الطرفان سوياً فى مانشستر يونايتد.