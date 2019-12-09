مليون دولار للمنتخب اليمني المشارك في بطولة الخليج العربي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 9 ديسمبر 2019

الخليج 365 - متابعات خاصة

حصل المنتخب اليمني الأول لكرة القدم على المكافأة الأكبر في بطولة الخليج العربي لكرة القدم التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة.



وأعلن الاتحاد الخليجي لكرة القدم عن جوائز نسخة خليجي 24 و قررت منح بطل النسخة الجديد لكأس الخليج على 2 مليون دولار، بينما يحصل الوصيف على مليون دولار.

وقالت اللجنة المنظمة إنها ستمنح كل منتخب مشارك في البطولة مبلغ مليون دولار، وهي المكافأة الأكبر في تاريخ البطولة.

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وسحبت قرعة بطولة كأس الخليج لكرة القدم العربي “خليجي 24″، في الدوحة، وأقيمت البطولة خلال الفترة من 26 نوفمبر إلى اليوم 8 من ديسمبر.

وشارك في بطولة خليجي 24 ثمانية منتخبات أبرزها المضيف قطر، والسعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى سلطنة عمان حاملة اللقب، والعراق واليمن والكويت.

وانتهت البطولة بفوز المنتخب البحريني بكأس الخليج العربي في نسخته 24 بعد تغلبه على نظيره السعودي بهدف نظيف في المباراة التي اقيمت مساء اليوم في الدوحة.