الاتفاق يستنجد بدونيس

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري _ الدمام اقتربت إدارة نادي الاتفاق من إتمام التفاوض مع المدرب اليوناني جورجوس دونيس لتولي مهمة تدريب الفريق الأول لكرة القدم بديلا للوطني خالد العطوي. ووقع اختيار إدارة النادي على دونيس لمعرفته بالدوري السعودي من خلال إشرافه على تدريب الهلال موسم 2015. وعانى الاتفاق كثيرا مع العطوي، وتراجعت نتائجه ومستوياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يحتل المركز الـ13 برصيد 10 نقاط حصل عليها في العشر جولات الماضية.



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