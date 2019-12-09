أول ذهبية سعودية عالمية بكمال الأجسام للخلفان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس _ الرياض حقق لاعب المنتخب السعودي لكمال الأجسام تيسير الخلفان أول ميدالية ذهبية سعودية في اللعبة خلال منافسات بطولة العالم للأساتذة المقامة حاليا بإسبانيا. وجاء الإنجاز بتحقيق الخلفان المركز الأول في منافسات فئة كمال الأجسام للوزن فوق 90 كجم، فيما حل زميله رمضان حمزة في المركز السادس لنفس المسابقة. وقدم رئيس الاتحاد السعودي لكمال الأجسام أسامة الرميان تهنئته للوطن بهذا الإنجاز العالمي.



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