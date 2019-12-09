القرني يطالب بعودة المدرب المطرود للاتحاد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

طالب حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الدولي المتوج أمس الأول مع المنتخب الأول بكأس أفضل حارس في كأس الخليج الـ24 فواز القرني، بعودة مدربه السابق الإسباني جوانما كروز إلى الإشراف على تدريبه في النادي خلال الفترة المقبلة.

وحرص كروز على أن يكون من المحفزين للقرني خلال الأسبوعين الماضيين، تزامنا مع إنطلاق البطولة الخليجية، حيث التقى به مرات عدة في العاصمة القطرية الدوحة، كما حضر أيضا في نهائي البطولة الذي جمع المنتخب السعودي بنظيره البحريني، وفاز به الأخير للمرة الأولى في تاريخه.

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وكان آخر حضور للمدرب الإسباني في نادي الاتحاد موسم 2015 إبان تولي إبراهيم البلوي رئاسة النادي، حيث غادر النادي بقرار من إدارة البلوي يقضي بإنهاء عقده نتيجة ثبوت تسريبه أخبار النادي للمنافسين عبر حساباته في شبكات التواصل الاجتماعي.

من جهة أخرى منح المدير الفني، الهولندي هينك تين كات اللاعبين راحة يوم أمس على أن يعودوا إلى التدريبات اليوم، تأهبا لمواجهة الفيصلي السبت المقبل ضمن الجولة الـ11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسينضم للتدريبات اللاعبون الدوليون، فواز القرني وسعود عبدالحميد وزياد المولد وعبدالإله المالكي وأمين بخاري وعبدالعزيز البيشي، بعد أن انتهت مشاركتهم مع الأخضر في خليجي 24.

كما سيشارك المحترف البرازيلي جوناس دي سوزا في التدريبات الجماعية بعد أن تعافى من إصابته، وأنهى البرنامج التأهيلي واللياقي المعد له.