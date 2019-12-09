48 ساعة لدوليي الهلال مع ذويهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ينتظم لاعبو الهلال الدوليون اليوم في تدريبات الفريق استعدادا لكأس العالم للأندية التي تنطلق في قطر بدءا من 11 ديسمبر الحالي، وذلك بعد فراغهم من المشاركة مع المنتخب الأول في بطولة كأس الخليج (خليجي 24) أمس الأول، والتي انتهت بخسارة الأخضر في النهائي أمام نظيره البحريني 1-0.

وسيمكث الدوليون أقل من 48 ساعة مع ذويهم، قبل أن يغادروا مع البعثة مرة أخرى إلى الدوحة التي تنظم البطولة حتى 22 ديسمبر الحالي، بعد أن استضافت بطولة الخليج الـ24.

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ومن المقرر أن تغادر بعثة الهلال غدا برئاسة رئيس النادي فهد بن نافل، بعد أن سبق مسؤول الاحتراف بالنادي تركي المسند وسكرتير الفريق فهد المديد البعثة إلى الدوحة أمس الأول لترتيب المعسكر.

وكان لاعبو الفريق خضعوا أمس إلى راحة تامة من قبل المدير الفني رازفان لوشيسكو بعد التأهل إلى دور الـ 16 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين الأحد الماضي بالفوز على الجبلين 4-2.

من ناحية ثانية أعلن نادي الترجي التونسي الذي سيواجه الهلال السبت المقبل في افتتاح مباريات الفريقين بالبطولة، إغلاق معسكر الفريق بالدوحة أمام محبي النادي والراغبين في حضور تدريباته أو الالتقاء باللاعبين، سواء في الفندق المعد للإقامتهم أو في ملاعب التدريبات، بغية تأمين الأجواء المثالية، وزيادة تركيز اللاعبين قبل ملاقاة الهلال.