السعودية عالمية حتى في السنوكر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تستضيف المملكة وللمرة الأولى في تاريخها بطولة عالمية لرياضة السنوكر العام المقبل 2020م، بموجب اتفاق بين الهيئة العامة للرياضة وWorld Snooker لمدة 10 أعوام.

وستقام بطولة السعودية للأساتذة (الماسترز) لرياضة السنوكر في الرياض خلال الفترة 4 -10 من أكتوبر المقبل، بمجموع جوائز تبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني، حيث سيحصل البطل على 500 ألف جنيه إسترليني، وهو مبلغ الفوز نفسه ببطولة العالم للسنوكر، بحسب ما نقله الموقع الرياضي الخاص بـ World Snooker.

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وستشهد البطولة التي تضم 128 لاعبا تنافسا بين اللاعبين في التصنيف من 65 إلى 128 في الجولة الأولى، وبمشاركة 4 لاعبين سعوديين، وسيواجه الفائزون الـ32 المصنفون من 33 إلى 64، وبعد ذلك سيتنافس أفضل 32 لاعبا في الجولة الثالثة.

وقال رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي «هذه الشراكة تزيد من استضافتنا لمجموعة متنوعة من الرياضات الدولية، ويسرنا أن نستضيف بطولة للأساتذة للسنوكر، حيث سنشاهد المستويات العالمية في السعودية لأول مرة في عام 2020».

فيما قال رئيس World Snooker باري هيرن «هذه قفزة هائلة للأمام في رياضتنا لقد استمتعنا بتوسع عالمي هائل على مدار العقد الماضي، خصوصا في آسيا وأوروبا، ونحن سعداء بإقامة بطولة جديدة وبالغة الأهمية في الشرق الأوسط، إنها فرصة للجماهير في السعودية لرؤية أفضل اللاعبين في العالم يتنافسون على لقب ضخم».