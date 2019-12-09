شكرا لقرائتكم ناصر هريدى: إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق بمباراة الإسماعيلى أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هريدى بأن مدافع الفريق يخوض حاليا تدريبات تأهيلية بعد تعافيه من الاصابة التى لحقت به مؤخرا وكانت عبارة عن شد فى العضلة الخلفية .
ويحاول الجهاز الطبى للدراويش تكثيف البرنامج التأهيلى للاعب حتى يصبح جاهز للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة خلال بطولتى الدورى العام و البطولة العربية.
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