شكرا لقرائتكم ناصر هريدى: إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق بمباراة الإسماعيلى أمام المقاصة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هريدى بأن مدافع الفريق يخوض حاليا تدريبات تأهيلية بعد تعافيه من الاصابة التى لحقت به مؤخرا وكانت عبارة عن شد فى العضلة الخلفية .

ويحاول الجهاز الطبى للدراويش تكثيف البرنامج التأهيلى للاعب حتى يصبح جاهز للمشاركة فى مباريات الفريق القادمة خلال بطولتى الدورى العام و البطولة العربية.