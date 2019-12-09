شكرا لقرائتكم تاكيس جونيس يعقد محاضرة فنية للاعبي وادي دجلة قبل مواجهة الاهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحرص تاكيس جونيس على استعراض بعض المباريات المسجلة للأهلى، من أجل كشف نقاط القوة والضعف بصفوف المارد الأحمر، والعمل على إيقاف عناصر القوة مع استغلال نقاط الضعف لتحقيق نتيجة ايجابية.
يملك الأهلي في جعبته قبل انطلاق المباراة 12 نقطة جمعهم من 4 مباريات، فيما يحتل الاتحاد السكندري صدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن صاحب المركز الثاني ذئاب المقاولون العرب، الذين يحتلون الوصافة برصيد 13 نقطة أيضاً، ويدخل وادي دجلة المباراة محتلاً المركز الأخير برصيد 3 نقاط، حققهم من 6 مباريات خاضها.
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