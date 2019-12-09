شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطمئن على حالة فريد شوقى بعد الإصابة بمباراة قنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص إيهاب جلال المدير الفني للمصرى البورسعيدي على الاطمئنان على حالة فريد شوقي لاعب وسط الفريق والذي يؤدى برنامج تأهيلي مكثف تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق بدور ال 32 من بطولة كأس مصر أمام قنا .

وقد غاب فريد شوقى عن مباراة فريقه بالأمس أمام رينجرز النيجيرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفيدرالية الأفريقية فى المباراة التى انتهت لأبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدفين .

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وقد أبدى إيهاب جلال سعادته بتحسن حالة اللاعب الذي بدأ تدريبات العدو الخفيف بجانب حصوله على جلسات العلاج بالموجات الصوتية حتى نهاية الأسبوع قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصرى لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل باستاد السويس الجديد فى إطار مباريات الجولة السابعة للدورى والتى يبحث فيها الفريق الساحلى عن حصد الثلاث نقاط للعودة للإنتصارات من جديد