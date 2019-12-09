شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يطمئن على حالة فريد شوقى بعد الإصابة بمباراة قنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقد أبدى إيهاب جلال سعادته بتحسن حالة اللاعب الذي بدأ تدريبات العدو الخفيف بجانب حصوله على جلسات العلاج بالموجات الصوتية حتى نهاية الأسبوع قبل تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
ويستعد المصرى لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل باستاد السويس الجديد فى إطار مباريات الجولة السابعة للدورى والتى يبحث فيها الفريق الساحلى عن حصد الثلاث نقاط للعودة للإنتصارات من جديد
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