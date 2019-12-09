شكرا لقرائتكم المصري يبدأ التحضير لمواجهة المقاولون في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استأنف فريق المصري تدريباته مساء اليوم على الاستاد بعد أقل من 24 ساعة على نهاية مباراته أمام ضيفه النيجيري اينوجو رينجرز بالكونفيدرالية، استعداداً لمباراته بالجولة السابعة من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق المقاولون العرب والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل على ستاد السويس الجديد.



جاء المران الذي استمر لما يقرب من 75 دقيقة خفيفًا لمجموعة اللاعبين الذين شاركوا في مباراة رينجرز كاملة ، حيث اكتفى ايهاب جلال المدير الفني بخوضهم لتدريبات الإحماء وفك العضلات قبل خضوعهم جميعًا لجلسات التأهيل والاستشفاء.

فيما خاض باقي اللاعبين مرانًا اشتمل على عدد من الوحدات البدنية والفنية ، بينما قاد الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس مرانًا تخصصيا شاقًا لحراسه ركز من خلاله على كيفية التعامل مع الكرات العرضية بالإضافة لتدريبات زيادة سرعة رد الفعل والمرونة.