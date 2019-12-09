شكرا لقرائتكم أحمد عادل يحرس عرين المقاصة أمام حرس الحدود بعد التعافى من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وغاب احمد عادل عبد المنعم عن قائمة مباريات فريقه الأخيرة بسبب تعرضه لاجهاد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي.
وأكد مصدر داخل الجهاز الفني ان اللاعب تماثل للشفاء وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، وسيتم ضمه لقائمة الفريق التي تدخ معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة حرس الحدود.
ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط، جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة 3 مباريات.
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