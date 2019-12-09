شكرا لقرائتكم أحمد عادل يحرس عرين المقاصة أمام حرس الحدود بعد التعافى من الإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمي فريق مصر للمقاصة لقائمة مباراة فريقه أمام حرس الحدود والتي ستقام بعد غد الأربعاء ضمن مباريات الجولة السابعة للدوري الممتاز. وغاب احمد عادل عبد المنعم عن قائمة مباريات فريقه الأخيرة بسبب تعرضه لاجهاد في العضلة الخلفية، وخضع لبرنامج تأهيلي. Advertisements وأكد مصدر داخل الجهاز الفني ان اللاعب تماثل للشفاء وأصبح جاهزا للمشاركة في المباريات، وسيتم ضمه لقائمة الفريق التي تدخ معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة حرس الحدود. ويحتل فريق مصر للمقاصة المركز العاشر برصيد 7 نقاط، جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في مباراتين والتعادل في مباراة والخسارة 3 مباريات.

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