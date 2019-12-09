شكرا لقرائتكم شوقى غريب: اللاعب الوحيد المصرح بالحديث عن انضمامه لنا هو محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبي أن الحديث عن انضمام أى من الثلاثى الكبار لصفوف المنتخب فى الاوليمبياد سابق لأوانه، خاصة أنه متبقى على البطولة 7 أشهر.

حقق منتخب مصر الأوليمبى بقيادة غريب إنجاز بالتأهل لاوليمبياد طوكيو 2020، إلى جانب الفوز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، التى استضافتها مصر خلال الفترة من 8 إلى 21 نوفمبر الماضى، بمشاركة 8 منتخبات هى مصر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا والكاميرون وغانا ومالى ونيجيريا وزامبيا.

تابع غريب لـ"الخليج 365" اللاعب الوحيد المصرح بالحديث عن انضمامه للتواجد معنا بالاوليمبياد هو محمد صلاح نجم ليفربول الأنجليزى وأفضل ثالث وخامس لاعب فى العالم لعاميين متتاليين.