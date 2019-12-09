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سداسى الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة طنطا

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جدة - عمرو شويل يعود السداسي عماد السيد و محمود رزق و السيد سالم و أحمد نبيل مانجا و خالد قمر و أحمد رفعت للتشكيل الأساسي للإتحاد السكندرى أمام طنطا فى المباراة المقررة بينهما من الجولة السابعة للدورى الخميس المقبل . 

 

كان السداسى قد غابوا عن صفوف الإتحاد السكندرى امام النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى حسمها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ وظهر تأثر مستوى الفريق بغياب السداسى .

 

كان مباراة الإتحاد والنصر أظهرت المستوى الفنى للبدلاء ووضح أنهم ليسوا على درجة   اللاعبين الأساسين فى الفريق .

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