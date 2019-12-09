شكرا لقرائتكم سداسى الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود السداسي عماد السيد و محمود رزق و السيد سالم و أحمد نبيل مانجا و خالد قمر و أحمد رفعت للتشكيل الأساسي للإتحاد السكندرى أمام طنطا فى المباراة المقررة بينهما من الجولة السابعة للدورى الخميس المقبل .

كان السداسى قد غابوا عن صفوف الإتحاد السكندرى امام النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى حسمها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ وظهر تأثر مستوى الفريق بغياب السداسى .

كان مباراة الإتحاد والنصر أظهرت المستوى الفنى للبدلاء ووضح أنهم ليسوا على درجة اللاعبين الأساسين فى الفريق .