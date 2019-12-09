شكرا لقرائتكم سداسى الاتحاد السكندري يستعد لمواجهة طنطا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان السداسى قد غابوا عن صفوف الإتحاد السكندرى امام النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى حسمها زعيم الثغر بهدف مقابل للاشئ وظهر تأثر مستوى الفريق بغياب السداسى .
كان مباراة الإتحاد والنصر أظهرت المستوى الفنى للبدلاء ووضح أنهم ليسوا على درجة اللاعبين الأساسين فى الفريق .
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