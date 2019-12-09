شكرا لقرائتكم خبر عن عودة "سداسى" الاتحاد لقائمة الفريق أمام طنطا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود السداسي عماد السيد ومحمود رزق والسيد سالم وأحمد نبيل مانجا وخالد قمر وأحمد رفعت للتشكيل الأساسي للاتحاد السكندرى أمام طنطا فى المباراة المقررة بينهما من الجولة السابعة للدورى الخميس المقبل. كان السداسى قد غابوا عن صفوف الاتحاد السكندرى أمام النصر فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر والتى حسمها زعيم الثغر بهدف مقابل لا شىء وظهر تأثر مستوى الفريق بغياب السداسى. Advertisements كان مباراة الاتحاد والنصر أظهرت المستوى الفنى للبدلاء ووضح أنهم ليسوا على درجة اللاعبين الأساسيين فى الفريق.

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