شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور : قناة الزمالك ستنطلق من أول يناير 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامى خالد الغندور، لاعب الزمالك السابق، انطلاق قناة النادى الزمالك، مطلع العام المقبل 2020.

وكتب الغندور عبر حسابه على "تويتر"، "قناة نادي الزمالك في الأسبوع الأول من شهر يناير ٢٠٢٠ ان شاء الله"، حيث سبق للغندور أن تعاقد مع مسئولى القناة على تقديم برنامج على شاشة القناة.



خالد الغندور

وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قد أعلن فى نوفمبر عن تأجيل انطلاق قناة الزمالك بسبب عدم تصوير اللاعبين لبروموهات القناة، حيث كان من المفترض أن يقوموا بالتصوير اليوم، إلا أن الخسارة من إنبى فى الدورى أدت إلى إلغاء جلسة التصوير لما بعد العودة من رحلة الكونغو.

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وينتظر عشاق نادى الزمالك انطلاق قناة ناديهم منذ فترة طويلة، إلا أن بعض الازمات، ونتائج الفريق الأول لكرة القدم، عطلت انطلاقها.