شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطمئن على إصابة فريد شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص إيهاب جلال، المدير الفني للمصرى البورسعيدي، على الاطمئنان على حالة فريد شوقي لاعب وسط الفريق، والذي يؤدى برنامجا تأهيليا مكثفا تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى، بعد إصابته بشد في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق بدور الـ32 من بطولة كأس مصر أمام قنا.

وغاب فريد شوقى عن مباراة فريقه بالأمس أمام رينجرز النيجيرى فى الجولة الثانية من دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية، فى المباراة التى انتهت لأبناء بورسعيد بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وأبدى إيهاب جلال سعادته بتحسن حالة اللاعب الذي بدأ تدريبات العدو الخفيف بجانب حصوله على جلسات العلاج بالموجات الصوتية، حتى نهاية الأسبوع قبل تحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ويستعد المصرى لمواجهة المقاولون العرب الخميس المقبل باستاد السويس الجديد، فى إطار مباريات الجولة السابعة للدورى والتى يبحث فيها الفريق الساحلى عن حصد الثلاث نقاط للعودة للانتصارات من جديد.ش