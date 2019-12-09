شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن غياب إبراهيم أبو اليزيد عن مواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ناصر هريدى، عضو الجهاز الطبى بالنادى الإسماعيلى إن مدافع الفريق إبراهيم أبو اليزيد لن يلحق بمباراة فريقه أمام المقاصة والتى من المقرر إقامتها الأربعاء المقبل .
أكد هريدى أن مدافع الفريق يخوض حاليًا تدريبات تأهيلية بعد تعافيه من الإصابة التى لحقت به مؤخرًا وكانت عبارة عن شد فى العضلة الخلفية .
ويحاول الجهاز الطبى للدراويش تكثيف البرنامج التأهيلى للاعب حتى يصبح جاهزًا للمشاركة فى مباريات الفريق المقبلة خلال بطولتى الدورى العام والبطولة العربية.
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