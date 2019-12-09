شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يلتقى منتخب مصر للملاكمة قبل معسكرهم التدريبي بأذربيجان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وأعرب وزير الشباب والرياضة عن خالص تمنياته للاعبي المنتخب الوطني للملاكمة بالتوفيق في الإعداد المخطط لهم من قبل اتحاد الملاكمة والمعسكرات التدريبية التي يشاركون بها استعدادًا لمختلف البطولات، ومنها البطولة المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020، مشيرًا إلى حرص الوزارة على دعم جميع الاتحادات الرياضية من أجل تنفيذ خططها إعدادًا للاعبي مصر في جميع الألعاب.
ومن جانبه، أوضح رئيس اتحاد الملاكمة إقامة معسكر تدريبي آخر للاعبي المنتخب الوطني للملاكمة خلال الفترة المقبلة في كوبا ولمدة 25 يومًا استعدادًا للبطولة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في السنغال في الفترة من 17 حتي 29 فبراير 2020.
وقدم رئيس اتحاد الملاكمة الشكر والتقدير لوزير الشباب والرياضة على دعمه الدائم للاتحاد ومساندة منتخب الملاكمة في كل البطولات.
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