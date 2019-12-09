شكرا لقرائتكم خبر عن الخطيب يطير لفرنسا غدًا فى رحلة علاجية تستغرق أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إلى فرنسا غدًا الثلاثاء في رحلة علاجية تستغرق أسبوعين.

وسافر محمود الخطيب لفرنسا مؤخرًا لعرض حالته على أحد الأطباء هناك، إلا أن طبيبه المعالج طلب عودته للاطمئنان عليه قبل العودة للقاهرة لمباشرة أعماله في الأهلي.

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وخضع الخطيب لفحوصات وأشعة مؤخرًا في أحد المستشفيات بالعاصمة الفرنسية باريس وكشفت الأشعة عن وجود اعوجاج فى العمود الفقرى وبنفس النسبة تقريبًا فى الحوض، بالإضافة إلى قصر فى إحدى القدمين عن الأخرى، الأمر الذى يترتب عليه الآلام الحادة التى تنتابه فى الظهر والتأثير على حركة القدمين أثناء المشي.

كما أن العلاج الذى كان يتلقاه محمود الخطيب طوال الفترة الماضية لم يتطرق إلى ما كشفت عنه الأشعة التى أجراها بالأجهزة الحديثة، وطلب البروفيسور الفرنسى المتخصص فى العظام وآلام العمود الفقرى الذى يشرف على علاج رئيس الأهلى خضوعه إلى جلسات علاج طبيعى من نوع خاص، بالإضافة إلى استخدام حذاء بمواصفات خاصة للتغلب على اعوجاج العمود الفقرى والحوض وقصر إحدى القدمين، وسوف يستمر هذا الأمر لفترة طويلة، وفى ضوئها يتم تقييم الحالة من وقت لآخر.