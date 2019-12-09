سوبر كورة.. مدرب أسوان: لا نمتلك طبيبًا ونعالج اللاعبين بالمراسلة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مجدى عبد العاطي المدير الفنى لنادى أسوان، عن عدم امتلاك الفريق الأسوانى لطبيب خاص بالفريق منذ الموسم الماضى. وأكد عبد العاطى: تكاليف وجود طبيب أكبر من إمكانيات النادى مين هيسيب عيادته وشغله ويجى معانا من غير مقابل كويس، وسكن عشان يستقر. وأضاف مدرب أسوان: فى مباراة أسوان وبيراميدز استعنا بطبيب بيراميدز لتحديد إصابة عبد الرحمن جبنة خلال المباراة. Advertisements ولمعرفة كيف يتم علاج اللاعبين فى أسوان من هنا

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